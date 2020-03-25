Коронавирус в регионе: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 73 человек, сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. Выздоровели 9 человек, в режиме карантина - 4055, под наблюдением 252.

Иран выявил более 2200 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, за сутки скончались 143 человека, сообщил советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде. Общее число зараженных достигло 27,017, выздоровели 9625 человек, число погибших достигло 2077.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за сутки увеличилось на 163 - до 658, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что количество выявленных больных коронавирусом в стране возросло за сутки c 1529 до 1872, умерших c 37 до 44.

В Азербайджане общее число зараженных сейчас составляет 93, сообщил оперативный штаб при кабмине. Десять инфицированных вылечились, зафиксировано 2 случая смерти.

В Армении, по состоянию на 25 марта, выявлено 265 случаев коронавируса, 18 человек выздоровели, активных кейсов - 247.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.