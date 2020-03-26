25 новых случаев коронавируса в Армении
26 марта 2020 - 10:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении по состоянию на 10:00 26 марта было выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусом.
Общее количество заболевших достигло 290. Из них 18 вылечились.
Активных кейсов – 272.
Ответы на 1440 тестов были отрицательными.
С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие проглулки - не чаще раза в день.
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Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
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