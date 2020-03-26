25 новых случаев коронавируса в Армении

25 новых случаев коронавируса в Армении
26 марта 2020 - 10:17 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении по состоянию на 10:00 26 марта было выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших достигло 290. Из них 18 вылечились.

Активных кейсов – 272.

Ответы на 1440 тестов были отрицательными.

С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие проглулки - не чаще раза в день.

 Самое значимое
В Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсамиВ Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсами
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Жижек: Почему люди в панике скупают туалетную бумагуЖижек: Почему люди в панике скупают туалетную бумагу
На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Мэр Эчмиадзина призвала жителей оставаться дома и не покидать город без крайней необходимостиМэр Эчмиадзина призвала жителей оставаться дома и не покидать город без крайней необходимости
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
Partner news
 Статьи
Сидите дома и не выходите

Как наказывают в разных странах за нарушение карантина при коронавирусе

 Самое читаемое в разделе
Четверо военнослужащих ВС Армении попали под лавину: Трое из них погибли
Армения на 2 месяца приостанавливает безвизовый режим с Китаем из-за коронавируса
Ryanair открывает новый рейс из Еревана в Пафос.
Пашинян: Из Армении есть рейсы или заявки по 10 новым направлениям, в том числе - в Париж и Ригу
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
В РФ за сутки выявили 182 новых случая коронавируса: В Москве закроют все магазины, кроме продуктовых и аптек 182 случая - это рекордный для России суточный прирост инфицированных.
РФ прекращает авиасообщение с другими странами Исключение составят рейсы для вывоза россиян из-за границы
Коронавирус в регионе: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане В Армении, по состоянию на 25 марта, выявлено 265 случаев коронавируса
Суд в США запретил выпуск криптовалюты Telegram Принятое решение не окончательное, судебный процесс будет продолжен