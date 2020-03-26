РФ прекращает авиасообщение с другими странами
26 марта 2020 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - По распоряжению правительства России с 27 марта прекращаются регулярные и чартерные рейсы в другие страны. Документ опубликован на сайте кабмина.
Исключение составят рейсы для вывоза россиян из-за границы — до 27 марта министерству иностранных дел нужно направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и «Аэрофлот» списки россиян, которые планируют вернуться.
Тем россиянам, которые не могут вернуться из-за ограничений стран, где они находятся, рекомендовали обеспечить свое пребывание там и учесть, что после возвращения в Россию их отправят под 14-дневный карантин.
По последним официальным данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом нового типа.
COVID-19 охватила 55 из 85 российских регионов. Выздоровевшими значатся 29 человек.
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