РФ прекращает авиасообщение с другими странами

PanARMENIAN.Net - По распоряжению правительства России с 27 марта прекращаются регулярные и чартерные рейсы в другие страны. Документ опубликован на сайте кабмина.

Исключение составят рейсы для вывоза россиян из-за границы — до 27 марта министерству иностранных дел нужно направить в Минтранс, Роспотребнадзор, Минздрав, МВД и «Аэрофлот» списки россиян, которые планируют вернуться.

Тем россиянам, которые не могут вернуться из-за ограничений стран, где они находятся, рекомендовали обеспечить свое пребывание там и учесть, что после возвращения в Россию их отправят под 14-дневный карантин.

По последним официальным данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом нового типа.

COVID-19 охватила 55 из 85 российских регионов. Выздоровевшими значатся 29 человек.