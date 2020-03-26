Мхитарян - о жизни в карантине: Трудно, но стараемся держаться

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, на правах аренды выступающий за «Рому» рассказал о своей жизни в карантине из-за пандемии коронавируса в мире.

«Это нелегко, но стараемся держаться. В такое трудное время многое нельзя делать, можно только сидеть дома - в безопасности, и ждать, когда ситуация улучшится», - отметил он, пишет Football Italia.

Говоря о своем распорядке жизни в самоизоляции, футболист отметил: «Просыпаюсь, завтракаю, говорю с членами своей семьи о коронавирусе, о жизни, о будущем и прошлом. Вечером смотрю фильм с семьей, иногда - один».

Мхитарян рассказал, что после введения карантина в Италии, «Рома» прислала игрокам программу индивидуальных тренировок на дому, и теперь футболист занимается в течение, старается держаться в форме.

«Когда узнал, что ситуация в мире ухудшается послушал советы и перестал выходить из дома. Лучше оставаться дома и всем служить примером. Очень важно следовать правилам безопасности», - отметил Мхитарян.

В текущем сезоне Мхитарян провел 17 матчей за «Рому» во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 4 ассиста. Итальянский клуб арендовал его до конца этого сезона.