Мхитарян - о жизни в карантине: Трудно, но стараемся держаться
26 марта 2020 - 13:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, на правах аренды выступающий за «Рому» рассказал о своей жизни в карантине из-за пандемии коронавируса в мире.
«Это нелегко, но стараемся держаться. В такое трудное время многое нельзя делать, можно только сидеть дома - в безопасности, и ждать, когда ситуация улучшится», - отметил он, пишет Football Italia.
Говоря о своем распорядке жизни в самоизоляции, футболист отметил: «Просыпаюсь, завтракаю, говорю с членами своей семьи о коронавирусе, о жизни, о будущем и прошлом. Вечером смотрю фильм с семьей, иногда - один».
Мхитарян рассказал, что после введения карантина в Италии, «Рома» прислала игрокам программу индивидуальных тренировок на дому, и теперь футболист занимается в течение, старается держаться в форме.
«Когда узнал, что ситуация в мире ухудшается послушал советы и перестал выходить из дома. Лучше оставаться дома и всем служить примером. Очень важно следовать правилам безопасности», - отметил Мхитарян.
В текущем сезоне Мхитарян провел 17 матчей за «Рому» во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 4 ассиста. Итальянский клуб арендовал его до конца этого сезона.
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