Коронавирус в Армении: Один из критически больных - американец

PanARMENIAN.Net - Один из зараженных коронавирусом в Армении пациентов, состояние которого оценивается как крайне тяжелое, является гражданином США. Об этом сообщил 26 марта на заседании правительства республики премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, в критическом состоянии находятся 2 пациента, второй - гражданин Армении. Обоим больше 75 лет, они находятся в отделении интенсивной терапии.

«В то же время, у нас уже есть 18 выздоровевших, а около ста граждан вышли из изоляции. Сегодня мы ждем новых подобных случаев», - добавил премьер.

Он отметил, что власти будут сотрудничать с гостиницами, туда будут отправлять пациентов, которые легко переносят заболевание.

В Армении, по состоянию на утро 26 марта, выявлено 290 случаев коронавируса, 18 человек выздоровели, активных кейсов - 272.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.