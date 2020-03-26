Коронавирус в Армении: Один из критически больных - американец
26 марта 2020 - 12:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Один из зараженных коронавирусом в Армении пациентов, состояние которого оценивается как крайне тяжелое, является гражданином США. Об этом сообщил 26 марта на заседании правительства республики премьер-министр Никол Пашинян.
По его словам, в критическом состоянии находятся 2 пациента, второй - гражданин Армении. Обоим больше 75 лет, они находятся в отделении интенсивной терапии.
«В то же время, у нас уже есть 18 выздоровевших, а около ста граждан вышли из изоляции. Сегодня мы ждем новых подобных случаев», - добавил премьер.
Он отметил, что власти будут сотрудничать с гостиницами, туда будут отправлять пациентов, которые легко переносят заболевание.
В Армении, по состоянию на утро 26 марта, выявлено 290 случаев коронавируса, 18 человек выздоровели, активных кейсов - 272.
С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.
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По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
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На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
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