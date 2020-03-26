В мире более 21,000 человек умерли от коронавируса, около 115,000 - выздоровели
26 марта 2020 - 13:30 AMT
PanARMENIAN.Net - По данным международных исследовательских институтов, ведущих подсчеты заражений коронавирусом, общее число зараженных во всем мире 26 марта превысило 473,000 человек. Скончались более 21,000 человек, выздоровели - около 115,000.
Лидером по числу жертв остается Италия. За последние сутки число жертв от последствий заражения коронавирусом достигло 683. Таким образом, общее число умерших от инфекции увеличилось до 7503. Выздоровели в целом 9362 человека. Общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 74 тысячи.
По числу случаев заражения все еще лидирует Китай, откуда началось распространение вируса. Более 90% зараженных в стране выздоровели, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. К настоящему моменту всего на территории Китая зафиксирован 81,736 случаев инфицирования (из них 74,177 человек выздоровели). Число жертв достигло отметки 3291.
В США зафиксировано более 69,000 случаев заражения коронавирусом, умерли 1050 человек, 619 инфицированных выздоровели. Американский сенат единогласно одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Из выделяемой суммы правительство выплатит взрослым американцам по $1200 и еще по $500 на ребенка, при этом выплаты состоятельным людям будут меньше.
Министр обороны США Марк Эспер издал приказ о запрете передвижений для американских военнослужащих за рубежом. Приказом на 60 дней приостановлены все поездки и перемещения за границей. Приказ распространяется на все вооруженные силы США, гражданский персонал и семьи за рубежом, за несколькими исключениями. «Цель состоит в том, чтобы убедиться, что мы не приносим вирус домой, заражая других, что мы не распространяем его среди военных», – отметил министр обороны США.
В Испании продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса до 11 апреля включительно. По числу жертв и заражений Испания находится на втором месте в Европе после Италии. На 26 марта зарегистрированы более 49 тысяч случаев заболевания, из них скончались 3647 человек (больше, чем в Китае).
В Германии заражены более 37,000 человек. 206 человек умерли.
Во Франции от коронавируса скончались более 1300 человек. Общее число зараженных достигло 25,600 человек.
В Швейцарии общее число зараженных достигло почти 11,000, 153 человека скончались.
В Британии заражены около 10,000 человек, число летальных исходов достигло 467.
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