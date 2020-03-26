PanARMENIAN.Net - В Армении коронавирусом заболели врач и водитель скорой помощи, сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, отвечая на вопрос PanARMENIAN.Net

Ранее стало известно, о том, что коронавирусом заболела медсестра. Торосян отметил, что состояние всех трех медработников удовлетворительное, все они изолированы.

Торосян заявил, что заражение медицинских работников неизбежно. «Как бы мы не старались защитить их, они очень плотно контактируют с непосредственно зараженными людьми. Нашей задачей является их скорейшее выявление и изоляция»,- отметил он.

В Армении, по состоянию на утро 26 марта, выявлено 290 случаев коронавируса, 18 человек выздоровели, активных кейсов - 272.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.