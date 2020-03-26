В Армении коронавирус выявлен у 3 военнослужащих

В Армении коронавирус выявлен у 3 военнослужащих
26 марта 2020 - 13:54 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении коронавирус диагностирован у трех военнослужащих-контрактников. Об этом заявил министр обороны республики Давид Тоноян.

Результаты проведенных 25 марта тестов на коронавирус дали положительный результат.

«У члена семьи одного из военнослужащих ранее был диагностирован коронавирус. Все три подтвержденных случая связаны с первичными случаями в Армении. Военнослужащие были изолированы, что сократило риски дальнейшего распространения вируса», - отметил министр.

Тоноян добавил, что трое военнослужащих госпитализированы, воспаления легких нет, у одного есть температура, весь круг общения военнослужащих установлен, контактировавшие с ними изолированы. Еще 32 военнослужащих сдали тесты на коронавирус.

По словам министра, речь идет о части, которая находится в отдалении от передовой. В Армии обороны Арцаха случаев коронавируса не выявлено.

В Армении, по состоянию на утро 26 марта, выявлено 290 случаев коронавируса, 18 человек выздоровели, активных кейсов - 272.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.

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