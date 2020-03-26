В Армении истребители Су-30СМ начали интенсивные тренировки и учебные полеты

В Армении истребители Су-30СМ начали интенсивные тренировки и учебные полеты
26 марта 2020 - 16:20 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении экипажи сверхсовременных и сверхмощных истребителей Су-30СМ начали интенсивные тренировки и учебные полеты. Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Армянские летчики, вернувшиеся с переподготовки, ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве Армении», - отметила она.

Первая партия российских истребителей Су-30СМ прибыла в Армению в декабре 2019 года. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, это событие имеет поворотное значение в вопросе безопасности народа Республики Армения.

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