В Армении истребители Су-30СМ начали интенсивные тренировки и учебные полеты

PanARMENIAN.Net - В Армении экипажи сверхсовременных и сверхмощных истребителей Су-30СМ начали интенсивные тренировки и учебные полеты. Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Армянские летчики, вернувшиеся с переподготовки, ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве Армении», - отметила она.

Первая партия российских истребителей Су-30СМ прибыла в Армению в декабре 2019 года. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, это событие имеет поворотное значение в вопросе безопасности народа Республики Армения.