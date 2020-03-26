Мхитарян: В «Роме» мне хорошо, предпочитаю футбол Фонсеки
26 марта 2020 - 14:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Арсенала» Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за «Рому», отметил, что хотел бы и дальше играть в составе итальянского клуба.
«В «Роме» я чувствую себя хорошо. Мы играем в футбол, который мне подходит», - рассказал Мхитарян в интервью The Times.
Он сравнил игру под руководством главного тренера римлян Паулу Фонсеки и бывшего тренера «Арсенала» Унаи Эмери.
«Когда я играл в «Арсенале», тренер просил меня играть по-другому, от меня ожидали другой игры. Философия Эмери отличалась от того, что прививает Фонсека. Предпочитаю футбол Фонсеки - мы играем очень агрессивно, пытаемся держать мяч под своим контролем все время. Конечно, мне нравится такая игра», - отметил Мхитарян.
«Останусь ли я в «Роме»? Сейчас ничего не могу сказать, потому что сезон остановлен, мы не знаем, когда снова начнем играть и что будет летом. Футбол быстро меняется. Сначала ты в одной команде, а через какое-то время уже в другой. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем», - заключил 31-летний футболист.
В текущем сезоне Мхитарян провел 17 матчей за «Рому» во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 4 ассиста. Итальянский клуб арендовал его до конца этого сезона.
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