Netflix при помощи билбордов со спойлерами пытается удержать людей дома
26 марта 2020 - 15:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Крупнейший стриминговый сервис Netflix пытается помочь удержать людей в домах про пандемии коронавируса в мире.
Для этого компания разместила билборды со спойлерами из фильмов и сериалов в людных местах. Как считают в компании, это поможет удержать людей от выхода на улицы без необходимости.
Билборды со спойлерами установлены на остановках, на стенах зданий и в других местах скопления людей.
«Если вирус не предотвратит ваш выход из дома, это сделают спойлеры», - говорится в объявлении Netflix.
Общее число зараженных коронавирусом во всем мире 26 марта превысило 473,000 человек. Скончались более 21,000 человек, выздоровели - около 115,000.
Внимание! Видео содержит спойлеры.
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