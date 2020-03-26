Netflix при помощи билбордов со спойлерами пытается удержать людей дома

PanARMENIAN.Net - Крупнейший стриминговый сервис Netflix пытается помочь удержать людей в домах про пандемии коронавируса в мире.

Для этого компания разместила билборды со спойлерами из фильмов и сериалов в людных местах. Как считают в компании, это поможет удержать людей от выхода на улицы без необходимости.

Билборды со спойлерами установлены на остановках, на стенах зданий и в других местах скопления людей.

«Если вирус не предотвратит ваш выход из дома, это сделают спойлеры», - говорится в объявлении Netflix.

Общее число зараженных коронавирусом во всем мире 26 марта превысило 473,000 человек. Скончались более 21,000 человек, выздоровели - около 115,000.

Внимание! Видео содержит спойлеры.