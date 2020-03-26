В Армении зафиксирована первая смерть от последствий коронавируса

PanARMENIAN.Net - В Армении 26 марта зафиксирована первая смерть от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.

«Смерть была зарегистрирована в инфекционной клинической больнице «Норк». У 72-летнего пациента была коронавирусная болезнь, а также двусторонняя пневмония, полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, гипертония и нарушение ритма сердца. К сожалению, из-за сопутствующих заболеваний его жизнь спасти не удалось», - отметила Никогосян.

По ее словам, с 25 марта пациент находился в отделении реанимации, и его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

В Армении, по состоянию на утро 26 марта, выявлено 290 случаев коронавируса, 18 человек выздоровели, активных кейсов - 271.

С 16 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.