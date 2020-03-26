Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

PanARMENIAN.Net - У писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) выявлен коронавирус. Об этом сам писатель написал в Facebook.

Где и при каких условиях он мог подхватить вирус, он не уточнил.

«Валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями», – сообщил писатель. По его словам, сейчас страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого вируса. Писатель призвал не паниковать и быть осторожными.

Акунину 63 года. Его авторству принадлежат романы и повести серий «Новый детектив» («Приключения Эраста Фандорина»), «Провинциальный детектив», «Приключения магистра», «Жанры». С 2014 года Акунин проживает с семьей в Лондоне.