Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Писатель Борис Акунин заразился коронавирусом
26 марта 2020 - 19:49 AMT

PanARMENIAN.Net - У писателя Бориса Акунина (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) выявлен коронавирус. Об этом сам писатель написал в Facebook.

Где и при каких условиях он мог подхватить вирус, он не уточнил.

«Валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями», – сообщил писатель. По его словам, сейчас страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого вируса. Писатель призвал не паниковать и быть осторожными.

Акунину 63 года. Его авторству принадлежат романы и повести серий «Новый детектив» («Приключения Эраста Фандорина»), «Провинциальный детектив», «Приключения магистра», «Жанры». С 2014 года Акунин проживает с семьей в Лондоне.

Photo. RIA Novosti
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