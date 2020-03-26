Коронавирус в регионе: Главное в Армении, Грузии, Иране, РФ, Турции и Азербайджане

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 79. Об этом сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания. Из них 10 пациентов выздоровели, в режиме карантина находятся 4346 человек, под наблюдением - 247.

На данный момент в Иране зафиксировано 29,406 случаев заражения коронавирусом, из которых 2234 – с летальным исходом. При этом выздоровели 10,457 человек.

За последние сутки в России зарегистрированы 182 новых случая заражения коронавирусом, 136 из них в Москве. Всего в России 840 заболевших. Выздоровели 38 человек, двое - скончались.

Количество зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки до 2433, число умерших до 59, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане составило 122, число жертв COVID-19 возросло до 3, сообщил оперативный штаб при кабмине республики. Общее число излечившихся возросло до 15.

В Армении, по состоянию на утро 26 марта, выявлено 290 случаев коронавируса, 18 человек выздоровели. 26 марта была зарегистрирована первая смерть в республики от последствий коронавируса. Скончавшийся - 72-летний гражданин. Таким образом, активных кейсов в стране - 271.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.