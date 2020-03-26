Въезд в Арцах ограничат из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Введен запрет на въезд всех граждан в Республику Арцах. Соответствующее решение было принято в связи с распространением коронавируса, сообщил пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян.

«В связи с объявленным в Республике Армения чрезвычайным положением - в целях обеспечения эффективности мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавируса, на дорогах, ведущих в Республику Арцах (шоссе Сотк-Карвачар, от сел Тех и Сюник до границы с Арцахом) силами полиции Армении и местных подразделений, немедленно будут назначены постоянные посты охраны, временно запрещающие въезд всех лиц в Республику Арцах», - отметил Агаронян.

По его словам исключение будет сделано для лиц, зарегистрированных в Арцахе, для грузовых транспортных средств, а также нагруженных легковых, для лиц, проводящих миссию по наблюдению за выборами в Арцахе, и для журналистов при наличии соответствующих документов.

В Армении, по состоянию на утро 26 марта, выявлено 290 случаев коронавируса, 18 человек выздоровели. 26 марта была зарегистрирована первая смерть в республики от последствий коронавируса. Скончавшийся - 72-летний гражданин. Таким образом, активных кейсов в стране - 271.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.