Число заражений коронавирусом в мире превысило полмиллиона
27 марта 2020 - 01:10 AMT
PanARMENIAN.Net - В мире общее число случаев заражения коронавирусом превысило полмиллиона.
По данным международного исследовательского института Джона Хопкинса, ведущего подсчеты заражений коронавирусом, общее число зараженных во всем мире достигло 521,000 человек.
Скончались более 23,000 человек, выздоровели - около 122,000. Активных больных - более 375,000 человек.
В Армении, по состоянию на утро 26 марта, выявлено 290 случаев коронавируса, 18 человек выздоровели. 26 марта была зарегистрирована первая смерть в республики от последствий коронавируса. Скончавшийся - 72-летний гражданин. Таким образом, активных кейсов в стране - 271.
С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.
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