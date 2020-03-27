В Италии за сутки от коронавируса умерли 662 человека: РИА Новости

В Италии за сутки от коронавируса умерли 662 человека: РИА Новости
27 марта 2020 - 10:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Темпы роста числа случаев заражения коронавирусом в Италии снова увеличились после четырех дней снижения, за сутки 26 марта количество зараженных выросло на 4492, жертв стало больше на 662, всего умерли 8165 человек. Об этом заявил представитель службы гражданской обороны Агостино Миоццо.

«Сегодняшние данные говорят нам о выздоровлении 999 человек, их число дошло до 10,361», - сказал Миоццо 26 марта на вечернем брифинге.

«К сожалению, за сегодня мы зарегистрируем 662 смертельных исхода», - отметил Миоццо. Таким образом, число жертв составило 8165.

По словам представителя службы гражданской обороны, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 80 тысяч.

Согласно статистике, прирост числа случаев заражения произошел за счет области Ломбардии, здесь заболевших стало больше на 2.5 тысячи.

25 марта было зарегистрировано 683 летальных исхода, днем ранее число скончавшихся составило 743. Отрицательный рекорд был отмечен в 21 марта вечером, когда власти сообщили о 793 смертях заразившихся.

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