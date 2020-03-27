39 новых случаев коронавируса в Армении
27 марта 2020 - 10:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении по состоянию на 10:00 27 марта было выявлено 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
Общее количество заболевших достигло 329. Из них 18 вылечились, один пациент скончался.
Активных кейсов – 310.
Ответы на 1625 тестов были отрицательными.
С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие проглулки - не чаще раза в день.
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По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
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На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
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