39 новых случаев коронавируса в Армении

39 новых случаев коронавируса в Армении
27 марта 2020 - 10:22 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении по состоянию на 10:00 27 марта было выявлено 39 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших достигло 329. Из них 18 вылечились, один пациент скончался.

Активных кейсов – 310.

Ответы на 1625 тестов были отрицательными.

С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие проглулки - не чаще раза в день.

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