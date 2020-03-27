У Льва Лещенко подтвердился коронавирус: «Дождь»

PanARMENIAN.Net - У российского певца Льва Лещенко обнаружили коронавирус. Об этом сообщил главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко.

По словам Проценко, состояние Лещенко стабильно, его переведут из реанимации в госпитальное отделение, пишет «Дождь».

26 марта друг Льва Лещенко Владимир Винокур рассказал, что тот лечится от воспаления легких.

25 марта 78-летнего Лещенко перевели в реанимационное отделение больницы из-за проблем с дыханием, но его состояние удалось стабилизировать. Он приехал в медцентр несколькими днями ранее вместе с супругой после возвращения из-за границы.