У Льва Лещенко подтвердился коронавирус: «Дождь»
27 марта 2020 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - У российского певца Льва Лещенко обнаружили коронавирус. Об этом сообщил главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко.
По словам Проценко, состояние Лещенко стабильно, его переведут из реанимации в госпитальное отделение, пишет «Дождь».
26 марта друг Льва Лещенко Владимир Винокур рассказал, что тот лечится от воспаления легких.
25 марта 78-летнего Лещенко перевели в реанимационное отделение больницы из-за проблем с дыханием, но его состояние удалось стабилизировать. Он приехал в медцентр несколькими днями ранее вместе с супругой после возвращения из-за границы.
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