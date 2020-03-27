В Грузии число случаев коронавируса достигло 81: Sputnik Georgia

PanARMENIAN.Net - В Грузии 27 марта выявлено 2 новых случая инфицирования коронавирусом.

Как сообщается на специальном сайте по мониторингу заболевания, который был создан правительством страны, общее количество зараженных COVID-19 достигло 81.

Излечились 13 человек. На карантине - 4505, в стационаре под наблюдением врачей - 247, пишет Sputnik Georgia.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев. До 21 апреля в стране объявлено чрезвычайное положение, в двух районах в Восточной Грузии – Марнеульском и Болнисском – введен карантин.