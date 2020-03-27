Коронавирус в Армении: Заражен 2-месячный ребенок, выздоровевших - 28
27 марта 2020 - 12:47 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 27 марта зарегистрировано еще 10 случаев выздоровления в числе зараженных коронавирусом пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.
Таким образом, в стране уже выздоровели уже 28 зараженных. Министр также подтвердил, что в числе активных зараженных есть 2-месячный ребенок со своей матерью.
«У ребенка вообще нет симптомов. У матери 2 дня был жар, и в настоящее время она находится в больнице под наблюдением врачей», - сказал министр.
По его словам, один из пациентов, зараженных коронавирусом, находится в крайне тяжелом состоянии, у большинства пациентов симптомы отсутствуют, они просто изолированы.
В Армении, по состоянию на утро 27 марта, выявлено 329 случаев коронавируса, 28 человек выздоровели. 26 марта была зарегистрирована первая смерть в республики от последствий коронавируса.
С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.
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