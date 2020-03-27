Коронавирус в Армении: Заражен 2-месячный ребенок, выздоровевших - 28

PanARMENIAN.Net - В Армении 27 марта зарегистрировано еще 10 случаев выздоровления в числе зараженных коронавирусом пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

Таким образом, в стране уже выздоровели уже 28 зараженных. Министр также подтвердил, что в числе активных зараженных есть 2-месячный ребенок со своей матерью.

«У ребенка вообще нет симптомов. У матери 2 дня был жар, и в настоящее время она находится в больнице под наблюдением врачей», - сказал министр.

По его словам, один из пациентов, зараженных коронавирусом, находится в крайне тяжелом состоянии, у большинства пациентов симптомы отсутствуют, они просто изолированы.

В Армении, по состоянию на утро 27 марта, выявлено 329 случаев коронавируса, 28 человек выздоровели. 26 марта была зарегистрирована первая смерть в республики от последствий коронавируса.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.