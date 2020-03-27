Минздрав Турции: Число жертв коронавируса в стране достигло 75

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Турции зафиксировано еще 16 случаев смерти от коронавируса нового типа, число жертв заболевания достигло 75 человек. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Сегодня мы провели 7286 тестов. Диагностировано 1196 новых случаев заражения. Больные и их окружение изолированы. Скончались 16 пациентов, общее число погибших достигло 75»,- написал Коджа.

Он добавил, что всего по стране насчитывается 3629 инфицированных.

По данным международного исследовательского института Джона Хопкинса, ведущего подсчеты заражений коронавирусом, общее число зараженных во всем мире превысило 537,000. Скончались более 24,000 человек, выздоровели - более 123,000.