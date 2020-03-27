Армянские банки из-за коронавируса пересмотрели более 100 тысяч кредитов

Армянские банки из-за коронавируса пересмотрели более 100 тысяч кредитов
27 марта 2020 - 14:03 AMT

PanARMENIAN.Net - С 20 марта по настоящее время банки Армении пересмотрели условия кредитования 96,838 физических и 3395 юридических лиц. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«В случае подавляющей части пересмотренных кредитов банками был предоставлен кредитный отпуск, иногда на несколько месяцев. Объем пересмотренных кредитов составляет около 200 млрд драмов (более $408 млн)», - отметил Пашинян.

В Армении, по состоянию на утро 27 марта, выявлено 329 случаев коронавируса, 28 человек выздоровели. 26 марта была зарегистрирована первая смерть от последствий коронавируса.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.

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