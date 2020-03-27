В Армении коронавирус выявлен у еще 2 военнослужащих

PanARMENIAN.Net - В Армении коронавирус диагностирован у еще 2 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-секретарь министра обороны РА Шушан Степанян.

Таким образом, на сегодняшний день коронавирусом заражены 5 военнослужащих. По словам Степанян, после выявления 26 марта коронавируса у трех военнослужащих-контрактников еще 37 военнослужащих сдали тест: результат 35 человек оказался отрицательным, а у двоих коронавирус подтвердился. Они из числа ранее изолированных.

Все зараженные военные госпитализированы, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

«Ни у одного из пяти зараженных солдат нет пневмонии, у одного - легкая лихорадка, у других - вообще никаких симптомов.Те, кто находится в тесном контакте с военнослужащими, продолжают находится в изоляции», - отметила пресс-секретарь.

25 марта у троих военнослужащих были взяты тесты на коронавирус, так как у члена семьи одного из них ранее выло выявлено заражение. 26 марта тесты показали положительный результат. Все три подтвержденных случая связаны с первичными случаями в Армении. Военнослужащие были изолированы, что сократило риски дальнейшего распространения вируса.

В Армении, по состоянию на утро 27 марта, выявлено 329 случаев коронавируса, 28 человек выздоровели. 26 марта была зарегистрирована первая смерть в республики от последствий коронавируса.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.