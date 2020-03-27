ООН: Угроза для рынков продовольствия со стороны коронавируса растет

PanARMENIAN.Net - Рынки продовольствия в мире в настоящее время хорошо обеспечены, но опасения по поводу нарушения их функционирования из-за распространения коронавируса растут. Об этом заявил генеральный директор ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Цюй Дунъюй.

Он обратился к лидерам G20 с призывом принять меры к продолжению нормального функционирования глобальных продовольственных систем во время пандемии COVID-19, пишет «Интерфакс».

Глава ФАО отметил, что строгая изоляция и ограничение передвижений могут нарушить производство, переработку, оптовые поставки и продажу продовольствия как на национальном, так и на международном уровне. Это может оказать «непосредственное и серьезное» воздействие на тех, чья мобильность ограничена, отметил он.

«Больше всех пострадают малоимущие и уязвимые, и правительства должны укреплять механизмы социальной защиты для поддержания их доступа к продовольствию», - считает он.

Цюй Дунъюй отметил, что рынки продовольствия хорошо обеспечены снабжением, но существуют растущие опасения, и необходимо принимать меры с тем, чтобы национальные рынки продовольствия и мировой рынок оставались прозрачными, стабильными и были надежным источником снабжения.

Цюй также предупредил, что с замедлением экономической активности из-за пандемии COVID-19 на доступности продовольствия будут отрицательно сказываться снижение уровня доходов и потеря занятости.

По данным международного исследовательского института Джона Хопкинса, ведущего подсчеты заражений коронавирусом, общее число зараженных во всем мире превысило 550,000. Скончались более 25,000 человек, выздоровели - более 127,000.