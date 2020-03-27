В РФ число заболевших коронавирусом в РФ превысило 1000: «Ведомости»

В РФ число заболевших коронавирусом в РФ превысило 1000: «Ведомости»
27 марта 2020 - 15:33 AMT

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 1036.

Один пациент скончался, таким образом, число жертв коронавируса в России, по данным штаба, выросло до трех. Выписались после выздоровления за все время 45 человек, пишут «Ведомости».

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (157). В Крыму за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 12, в Московской области – на восемь, в Волгоградской – на три. По два новых случая зафиксировано в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области. По одному – в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской и Кировской областях, Дагестане и Татарстане.

В общей сложности коронавирус выявлен в 58 субъектах России. Лидером по числу заболевших остается Москва, где с учетом новых данных выявлено 703 инфицированных.

По данным международного исследовательского института Джона Хопкинса, ведущего подсчеты заражений коронавирусом, общее число зараженных во всем мире превысило 537,000. Скончались более 24,000 человек, выздоровели - более 123,000.

Photo. TASS
 Самое значимое
Меркель ушла на домашний карантинМеркель ушла на домашний карантин
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Инструкция ВОЗ: Как правильно мыть рукиИнструкция ВОЗ: Как правильно мыть руки
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
Второй пациент в истории полностью излечился от ВИЧВторой пациент в истории полностью излечился от ВИЧ
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавирусаВ Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Кардашьян посетила Белый дом вместе с освобожденными ее усилиями заключенными
Перемирие и патрулирование: Каковы результаты встречи Путина и Эрдогана по ситуации в Сирии
Коронавирус: Ситуация в Армении, Грузии, Иране, России, Турции и Азербайджане
В отелях Грузии из-за коронавируса отменены 90% броней
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Армянский контрактник ранен на границе с Азербайджаном Азербайджанцы открыли прицельный огонь по армянским позициям
В Армении коронавирус выявлен у еще 2 военнослужащих На сегодняшний день коронавирусом заражены 5 военнослужащих
Армянские банки из-за коронавируса пересмотрели более 100 тысяч кредитов Объем пересмотренных кредитов составляет около 200 млрд драмов
Коронавирус в Армении: Заражен 2-месячный ребенок, выздоровевших - 28 Заражена также мать ребенка