В РФ число заболевших коронавирусом в РФ превысило 1000: «Ведомости»
27 марта 2020 - 15:33 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 1036.
Один пациент скончался, таким образом, число жертв коронавируса в России, по данным штаба, выросло до трех. Выписались после выздоровления за все время 45 человек, пишут «Ведомости».
Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (157). В Крыму за последние сутки число больных коронавирусом выросло на 12, в Московской области – на восемь, в Волгоградской – на три. По два новых случая зафиксировано в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области. По одному – в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской и Кировской областях, Дагестане и Татарстане.
В общей сложности коронавирус выявлен в 58 субъектах России. Лидером по числу заболевших остается Москва, где с учетом новых данных выявлено 703 инфицированных.
По данным международного исследовательского института Джона Хопкинса, ведущего подсчеты заражений коронавирусом, общее число зараженных во всем мире превысило 537,000. Скончались более 24,000 человек, выздоровели - более 123,000.
Photo. TASS
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