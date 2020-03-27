В Иране за сутки от коронавируса умерли 144 человека: РИА Новости

PanARMENIAN.Net - Иран зафиксировал беспрецедентные для страны 2926 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, общее число случаев достигло 32,332. Об этом сообщил представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

По его словам, за сутки также скончались 144 человека, а общее число жертв достигло 2378. При этом из общего числа зараженных, выявленных с 19 февраля, выздоровели, пишет РИА Новости.

Джаханпур также указал, что властям удается управлять ситуацией с распространением коронавируса, несмотря на его распространение, за счет фиксирования случаев заражения.

«Надеемся, что в течение следующей недели - десяти дней мы объявим о положительных, полезных и конструктивных результатах реализации с сегодняшнего дня плана по социальному дистанцированию», - добавил он.

Власти Ирана указывали на возможную «вторую волну» распространения коронавируса, в связи с этим они приняли решение запретить междугородние поездки в стране, предоставив исключение для транспортных перевозок, сил правопорядка, скорой помощи и пожарных.

Кроме того, принято решение о закрытии торговых центров, кроме продуктовых и аптек, а также парковых зон. В стране уже несколько недель ограничены религиозные мероприятия.