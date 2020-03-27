Борис Джонсон заразился коронавирусом

Борис Джонсон заразился коронавирусом
27 марта 2020 - 15:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в своем микроблоге в Twitter. Он отметил, что продолжит руководить правительством из самоизоляции.

В видеообращении премьер отметил, что 26 марта заметил у себя некоторые слабые симптомы коронавируса – постоянный кашель и высокую температуру. По совету главврача Криса Уитти он прошел тест, который показал положительный результат. Как отметил Джонсон, заболевание проходит в легкой форме.

В Великобритании число заражений достигло 11,816, умерли 580 человек.

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