Патрик Деведжян заразился коронавирусом
27 марта 2020 - 18:46 AMT
PanARMENIAN.Net - У известного французского политика армянского происхождения, председателя Генерального совета французского департамента О-де-Сен, бывшего министра Патрика Деведжяна выявлен коронавирус. Об этом он сам сообщил в своем микроблоге в Twitter.
«Эпидемия поразила и меня», - написал политик, добавив, что чувствует себя устало, и поблагодарив медицинский персонал.
Деведжян госпитализирован, его состояние стабильно.
Во Франции коронавирусом заражены более 29,000 человек, около 1700 пациентов скончались.
Самое значимое
Первая партия ампул с вакциной была направлена для испытания на людях
Фото было сделано в центре приема беженцев в польском городе Подкова-Лесьна
Алиев отметил, что руководство Армении выступает «с противоречивыми и безответственными заявлениями»,
Остальные граждане Армении, находящиеся в зоне карантина, отказались от возможности эвакуироваться
Partner news
Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
Последние новости
В Нидерландах уничтожают миллионы цветов: Их некому покупать Текущая ситуация уменьшила оборот цветочного бизнеса на 80%
Борис Джонсон заразился коронавирусом Он стал первым из международных лидеров, который заболел COVID-19
Армянский контрактник ранен на границе с Азербайджаном Азербайджанцы открыли прицельный огонь по армянским позициям
В Иране за сутки от коронавируса умерли 144 человека: РИА Новости Общее число жертв достигло 2378