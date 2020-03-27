Патрик Деведжян заразился коронавирусом

Патрик Деведжян заразился коронавирусом
27 марта 2020 - 18:46 AMT

PanARMENIAN.Net - У известного французского политика армянского происхождения, председателя Генерального совета французского департамента О-де-Сен, бывшего министра Патрика Деведжяна выявлен коронавирус. Об этом он сам сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Эпидемия поразила и меня», - написал политик, добавив, что чувствует себя устало, и поблагодарив медицинский персонал.

Деведжян госпитализирован, его состояние стабильно.

Во Франции коронавирусом заражены более 29,000 человек, около 1700 пациентов скончались.

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