В Нидерландах уничтожают миллионы цветов: Их некому покупать

PanARMENIAN.Net - В Нидерландах производителям тюльпанов приходится каждый день уничтожать миллионы цветов: пандемия коронавируса сократила спрос.

По данным государственной компании Royal FloraHolland, текущая ситуация уменьшила оборот цветочного бизнеса на 80%, пишет National Geographic.

Раньше на крупнейшем в мире цветочном аукционе ежедневно продавалось 30 миллионов растений на сумму около €8,800,000.

Сбор урожая цветов идет с января по май. Первые крупные продажи начинаются на День святого Валентина и продолжаются до конца цветения, потому весна - это пик сезона, когда производители рассчитывают окупить свои вложения и заработать. Но экспорт сократился почти до нулевой отметки: во всех странах люди теперь покупают только продукты питания и гигиены. В результате горы тюльпанов, роз, хризантем и других цветов ждут своей очереди на уничтожение.

Royal FloraHolland планирует запустить кампанию со слоганом «Покупайте цветы, а не туалетную бумагу», чтобы хоть как-то поддержать исчезающий бизнес.

В отрасли цветоводства Нидерландов занято 150,000 человек, обеспечивающих около 35% мирового экспорта цветов общей стоимостью €6.2 млрд в год.

По данным международного исследовательского института Джона Хопкинса, ведущего подсчеты заражений коронавирусом, общее число зараженных во всем мире превысило 550,000. Скончались более 25,000 человек, выздоровели - более 127,000.