В Руанде мужчина нарушил карантин и пошел рыбачить: Его съел крокодил

PanARMENIAN.Net - В Руанде утром 25 марта на реке Нябаронго произошел трагический случай: местный житель нарушил условия карантина, предписывающего руандийцам оставаться дома, и отправился на рыбалку, где на него напал крокодил. Об этом сообщила Элис Кайиттеси, мэр акарере (района) Камоний в Южной провинции Руанды. Имя и возраст жертвы не сообщаются.

«Он нарушил правила карантина, став одним из очень немногих людей, которые не сотрудничают с властями, чтобы остановить вирус», - Элис Кайиттеси, пишет National Geographic.

Крокодилы довольно часто нападают на людей. В одной только Африке регулярно фиксируют несколько сотен таких случаев, от трети до половины смертельных, в зависимости от вида рептилии. Многие из них происходят в небольших общинах и широко не освещаются.

По официальным данным, в Руанде выявлен 41 случай заражения коронавирусом, летальных исходов не зафиксировано. Согласно сообщению министерства здравоохранения Руанды, все госпитализированные находятся в стабильном состоянии и изолированы от других пациентов.

Страна с населением более 12 миллионов человек находится на двухнедельном карантине.