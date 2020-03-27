«Победа» приостановит все полеты с 1 апреля до 31 мая

«Победа» приостановит все полеты с 1 апреля до 31 мая
27 марта 2020 - 21:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Лоукостер «Победа» (100% принадлежит «Аэрофлоту»), выполняющий в том числе рейсы из Москвы в армянский город Гюмри, приостановит все полеты с 1 апреля. Об этом говорится в заявлении генерального директора авиакомпании Андрея Калмыкова.

«26 марта правительство приняло решение о приостановлении до 1 июня 2020 года деятельности объектов массового отдыха и рекомендовало гражданам ограничить поездки. Наша команда абсолютно солидарна с этим решением.

Мы не будем рисковать вашим здоровьем и здоровьем ваших близких. Поэтому мы приняли непростое, но единственно верное решение: «Победа» приостанавливает выполнение полетов по всем нашим направлениям с 1 апреля по 31 мая 2020 года», - говорится в его заявлении, размещенном на сайте авиакомпании.

Авиакомпания призвала всех по возможности оставаться дома.

Приостановка операционной деятельности позволит «Победе» сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов. Деньги за приобретенные авиабилеты компания автоматически перечислит в полном объеме на счет покупателя в его личном кабинете. Эти средства можно будет потратить в течение 2020 года на оформление билетов на любые рейсы «Победы», которые возобновятся сразу после снятия введенных ограничений, отмечают в компании.

За последние сутки в России зарегистрировано 196 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 1036.

Один пациент скончался, таким образом, число жертв коронавируса в России, по данным штаба, выросло до трех. Выписались после выздоровления за все время 45 человек.

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