Количество заразившихся коронавирусом в Армении увеличилось на 43

PanARMENIAN.Net - Армении по состоянию на 10:00 28 марта было выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом.

Общее количество заразившихся достигло 372. Из них 28 вылечились, один пациент скончался.

Ответы на 2172 теста были отрицательными.

С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие проглулки - не чаще раза в день.