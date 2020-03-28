Количество заразившихся коронавирусом в Армении увеличилось на 43
28 марта 2020 - 10:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Армении по состоянию на 10:00 28 марта было выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом.
Общее количество заразившихся достигло 372. Из них 28 вылечились, один пациент скончался.
Ответы на 2172 теста были отрицательными.
С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие проглулки - не чаще раза в день.
Самое значимое
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
На днях стало известно, что в Армении один гражданин купил 108 рулонов туалетной бумаги
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
Partner news
Последние новости
В РФ скончалась госпитализированная с коронавирусом профессор-эпидемиолог Арпик Асратян. «МК» Она была крупным специалистом по вирусному гепатиту
«Победа» приостановит все полеты с 1 апреля до 31 мая Руководство решило, что потерь при простое будет меньше
В Руанде мужчина нарушил карантин и пошел рыбачить: Его съел крокодил Имя и возраст жертвы не сообщаются
В Нидерландах уничтожают миллионы цветов: Их некому покупать Текущая ситуация уменьшила оборот цветочного бизнеса на 80%