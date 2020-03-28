Количество заразившихся коронавирусом в Армении увеличилось на 43

Количество заразившихся коронавирусом в Армении увеличилось на 43
28 марта 2020 - 10:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Армении по состоянию на 10:00 28 марта было выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом.

Общее количество заразившихся достигло 372. Из них 28 вылечились, один пациент скончался.

Ответы на 2172 теста были отрицательными.

С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие проглулки - не чаще раза в день.

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