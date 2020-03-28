В РФ скончалась госпитализированная с коронавирусом профессор-эпидемиолог Арпик Асратян. «МК»
28 марта 2020 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В многопрофильном медицинском центре «Новомосковский» вечером 27 марта скончалась профессор Арпик Асратян. Женщина ранее работала профессором на кафедре эпидемиологии института профессионального образования Сеченовского университета.
69-летняя женщина была госпитализирована из своей квартиры в Западном округе 23 марта, пишет «МК».
Сначала ее доставили в 68-ю горбольницу с повышенной температурой и затрудненным дыханием. Однако лучше ей не становилось, 27 марта днем пациентку доставили в больницу в Коммунарке, где предварительно был подтвержден диагноз COVID-19. Через несколько часов Асратян скончалась.
Врачи уточняют, был ли коронавирус причиной ее смерти. По предварительной информации, в последнее время женщина не выезжала за рубеж и не имела контактов с больным коронавирусом.
Арпик Асратян была доктором медицинских наук, крупным специалистом в области лечения вирусных гепатитов.
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