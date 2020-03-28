Институт моды Франции запускает бесплатный онлайн-курс под руководством директоров Chanel и Saint Laurent

Институт моды Франции запускает бесплатный онлайн-курс под руководством директоров Chanel и Saint Laurent
28 марта 2020 - 15:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Институт моды Франции (IFM) запускает бесплатный онлайн-курс Understanding Fashion: From Business to Culture об основах модного бизнеса.

Среди преподавателей - генеральные директора ведущих модных компаний Франции: Синди Толедо из LVMH, Франческа Беллетини из Saint Laurent и Бруно Павловски из Chanel, а также дизайнеры - Симон Порт Жакмюс, Кристель Коше, Пол Смит и другие, пишет Esquire.

На курсе будут рассматривать такие темы, как гендерные вопросы в моде, социальные проблемы индустрии, взаимоотношения моды и прессы, и то, как модная индустрия связана в целом с современной культурой.

Курс начнется 30 марта и продлится четыре недели, записаться на него можно здесь. https://www.futurelearn.com/courses/understanding-fashion-from-business-to-culture

По данным международного исследовательского института Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты заражений коронавирусом, общее число зараженных во всем мире превысило 602,000. Скончались около 28,000 человек, выздоровели - около 132,000.

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