В Грузии число случаев коронавируса достигло 85
28 марта 2020 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 85 человек. Об этом сообщается 28 марта на специальном сайте по мониторингу заболевания.
14 человек выздоровели, в режиме карантина - 4641, под наблюдением 239 человек.
В связи с пандемией коронавируса страна с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев.
Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. ЧП подразумевает ряд ограничений на передвижение, скопление более 10 человек будет караться санкциями.
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