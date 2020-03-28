ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 150 раз
28 марта 2020 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 22 по 28 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 150 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1200 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно выполнять поставленную перед собой боевую задачу.
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