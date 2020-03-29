В Армении зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом
29 марта 2020 - 11:24 AMT
PanARMENIAN.Net - К утру 29 марта в Армении зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом, сообщает сайт центра контроля и предотвращения заболеваний республики.
Таким образом, всего зарегистрировано 424 случая заражения. Излечилось 30 человек, умерших – трое. Отрицательных тестов - 2054.
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