Французский политик Патрик Деведжян умер от коронавируса: LePoint

Французский политик Патрик Деведжян умер от коронавируса: LePoint
29 марта 2020 - 13:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Известный французский политик армянского происхождения, председатель Генерального совета французского департамента О-де-Сен, бывший министра Патрик Деведжян скончался от последствий коронавируса, передает LePoint.

Ему было 75 лет. Политик был госпитализирован после того, как у него обнаружили коронавирус.

В интервью газете Le Figaro Деведжян рассказал о своих армянских корнях, отметив, что он с детства слышал от отца истории об Армении и армянах. Он всегда боролся за признание Геноцида армян Францией и внес большой вклад в это дело.

Деведжян родился во Франции, его мать - француженка, отец из Турции, бежал во время Геноцида армян 1915 года.

В 2002 году Деведжян был назначен на должность министра по вопросам местного самоуправления, в 2004 году получил портфель министра промышленности Франции. Был одним из приближенных экс-президента Николя Саркози.

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