В РФ число случаев коронавируса превысило 1500, под наблюдением более 182,000 человек: «Ведомости»

В РФ число случаев коронавируса превысило 1500, под наблюдением более 182,000 человек: «Ведомости»
29 марта 2020 - 14:38 AMT

PanARMENIAN.Net - За последние сутки в России зарегистрированы 270 новых случаев заболевания коронавирусом в 26 регионах, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных выросло до 1534.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве (197), пишут «Ведомости».

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 182,702 человека, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

За сутки число умерших от коронавируса выросло до 8, сообщает оперативный штаб. 6 человек скончались в Москве (плюс два за сутки), один – в Санкт-Петербурге и один – в Оренбургской области.

За все время из российских больниц выписались 64 человека, поправившихся после коронавируса.

Лидерами среди регионов России по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (1014), Московская область (112) и Санкт-Петербург (42).

По данным международного исследовательского института Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты заражений коронавирусом, общее число зараженных во всем мире превысило 669,000. Скончались около 31,000 человек, выздоровели - более 142,000.

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