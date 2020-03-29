Умер известный композитор Кшиштоф Пендерецкий

PanARMENIAN.Net - Польский композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий умер 29 марта в возрасте 86 лет в Кракове. Об этом сообщила журналистам глава Ассоциации имени Людвига ван Бетховена и жена музыканта Эльжбета Пендерецкая, пишет ТАСС.

Причина смерти композитора не сообщается.

Пендерецкий был почетным доктором нескольких десятков университетов, почетным членом важнейших художественных и научных академий, а также почетным профессором многих престижных художественных ВУЗов.

«Кавалер ордена Белого Орла (высокая государственная награда в Польше - ред), за свое творчество он был удостоен высоких отечественных и зарубежных престижных наград, в том числе пять раз премии Grammy», - говорится в сообщении.

Первый успех к Пендерецкому как композитору пришел в 1959 году после победы на всепольском конкурсе. После этого молодой автор стал желанным гостем на фестивалях современной классической музыки по всему миру, а его произведения получили широкую известность в качестве примера восточноевропейского музыкального авангарда.

Композитор почти до последних дней сочинял музыку, выступал с концертами и участвовал в самых разных проектах, самый крупный из которых - открывшийся в 2012 году Европейский центр классической музыки. Как пояснял сам Пендерецкий, это своеобразное место творческой памяти для будущих поколений, образовательный центр для молодых талантов.