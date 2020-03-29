В Армении коронавирусом заразились 14 сотрудников центра по контролю и профилактике заболеваний

В Армении коронавирусом заразились 14 сотрудников центра по контролю и профилактике заболеваний
29 марта 2020 - 14:50 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении в числе зараженных коронавирусом оказались 14 сотрудников Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян.

По ее словам, случаи заражения были выявлены 28 марта и включены в соответствующую статистику.

Никогосян добавила, что все профилактические меры в отношении зараженных сотрудников уже предприняты.

В Армении, по состоянию на утро 29 марта, выявлено 424 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, трое скончались.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.

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