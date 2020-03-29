В Китае официально объявили об остановке эпидемии COVID-19 в стране
29 марта 2020 - 18:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Распространение коронавирусной инфекции внутри Китая в целом удалось остановить. Об этом заявил официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фенг.
Ми отметил, что количество людей, заразившихся коронавирусом внутри страны и продолжающих болеть, не превышает 3000 человек, пишет Meduza.
В будущем власти страны планируют продолжать своевременное выявление и изоляцию новых случаев с целью не допустить новых вспышек, заявил Ми.
Первые случаи заболевания COVID-19 были зарегистрированы в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Месяц спустя, когда число заболевших достигло нескольких сотен человек, власти закрыли на карантин Ухань и несколько соседних городов. Большинство ограничительных мер были сняты в течение марта.
Всего в стране заразились 82 тысячи человек, в 3300 случаев болезнь завершилась летальным исходом. Пик заболеваемости в Китае пришелся на середину февраля.
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Армении коронавирусом заразились 14 сотрудников центра по контролю и профилактике заболеваний Профилактические меры в отношении зараженных сотрудников уже предприняты
Умер известный композитор Кшиштоф Пендерецкий Причина смерти не сообщается
В РФ число случаев коронавируса превысило 1500, под наблюдением более 182,000 человек: «Ведомости» В Москве больше тысячи инфицированных
В Грузии число случаев коронавируса достигло 90 18 человек выздоровели