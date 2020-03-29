В Китае официально объявили об остановке эпидемии COVID-19 в стране

В Китае официально объявили об остановке эпидемии COVID-19 в стране
29 марта 2020 - 18:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Распространение коронавирусной инфекции внутри Китая в целом удалось остановить. Об этом заявил официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фенг.

Ми отметил, что количество людей, заразившихся коронавирусом внутри страны и продолжающих болеть, не превышает 3000 человек, пишет Meduza.

В будущем власти страны планируют продолжать своевременное выявление и изоляцию новых случаев с целью не допустить новых вспышек, заявил Ми.

Первые случаи заболевания COVID-19 были зарегистрированы в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Месяц спустя, когда число заболевших достигло нескольких сотен человек, власти закрыли на карантин Ухань и несколько соседних городов. Большинство ограничительных мер были сняты в течение марта.

Всего в стране заразились 82 тысячи человек, в 3300 случаев болезнь завершилась летальным исходом. Пик заболеваемости в Китае пришелся на середину февраля.

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