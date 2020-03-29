Борис Джонсон: Ситуация с коронавирусом только ухудшится
29 марта 2020 - 19:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится. Об этом говорится в письме британского премьер-министра Бориса Джонсона к жителям страны, которое публикует канцелярия главы правительства.
«Мне важно быть откровенным с вами. Все будет только хуже перед тем, как улучшится. Чем строже вы будете соблюдать правила, тем меньше жизней мы потеряем. Тогда привычная жизнь вернется быстрее», - говорит в письме Джонсон, пишет РБК.
Премьер-министр заявил, что главной целью британцев сейчас является сдерживать распространение болезни и максимально сократить число людей, которые одномоментно нуждаются в медицинской помощи. Иначе национальная система здравоохранения не справится с эпидемией.
«Вот почему мы даем вам одну простую инструкцию - вы должны оставаться дома. Вы не должны встречаться с друзьями или родственниками. Покидайте дома только для покупки еды, медицинской помощи», - подчеркнул Джонсон.
Он добавил, что правительство сделает все возможное, чтобы помочь тем, чье финансовое положение из-за коронавируса ухудшилось.
По актуальным данным университета Джонса Хопкинса, в Великобритании насчитывается более 17,000 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Умер 1021 пациент, еще 151 - выздоровел.
Заболели несколько представителей высшего руководства страны: сам Борис Джонсон, глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок и другие. Положительный результат также показал тест сына британской королевы Елизаветы II принца Чарльза.
Photo. Reuters
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