Борис Джонсон: Ситуация с коронавирусом только ухудшится

PanARMENIAN.Net - Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Великобритании ухудшится. Об этом говорится в письме британского премьер-министра Бориса Джонсона к жителям страны, которое публикует канцелярия главы правительства.

«Мне важно быть откровенным с вами. Все будет только хуже перед тем, как улучшится. Чем строже вы будете соблюдать правила, тем меньше жизней мы потеряем. Тогда привычная жизнь вернется быстрее», - говорит в письме Джонсон, пишет РБК.

Премьер-министр заявил, что главной целью британцев сейчас является сдерживать распространение болезни и максимально сократить число людей, которые одномоментно нуждаются в медицинской помощи. Иначе национальная система здравоохранения не справится с эпидемией.

«Вот почему мы даем вам одну простую инструкцию - вы должны оставаться дома. Вы не должны встречаться с друзьями или родственниками. Покидайте дома только для покупки еды, медицинской помощи», - подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что правительство сделает все возможное, чтобы помочь тем, чье финансовое положение из-за коронавируса ухудшилось.

По актуальным данным университета Джонса Хопкинса, в Великобритании насчитывается более 17,000 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Умер 1021 пациент, еще 151 - выздоровел.

Заболели несколько представителей высшего руководства страны: сам Борис Джонсон, глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок и другие. Положительный результат также показал тест сына британской королевы Елизаветы II принца Чарльза.