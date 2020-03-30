В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции: Выходить - только за покупками и на работу
30 марта 2020 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.
Покидать квартиру москвичам разрешается только в случаях: обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, необходимости вынести мусор, пишет Meduza.
Ограничения действуют с 30 марта. Въезд и выезд из города при этом запрещен не будет. Движение личного и общественного транспорта также не ограничат.
«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», - отметил Собянин.
В России зарегистрировано 1534 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 69 человек, 8 человек умерли.
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