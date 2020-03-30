В Москве ввели всеобщий режим самоизоляции: Выходить - только за покупками и на работу

PanARMENIAN.Net - Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

Покидать квартиру москвичам разрешается только в случаях: обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, необходимости вынести мусор, пишет Meduza.

Ограничения действуют с 30 марта. Въезд и выезд из города при этом запрещен не будет. Движение личного и общественного транспорта также не ограничат.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», - отметил Собянин.

В России зарегистрировано 1534 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 69 человек, 8 человек умерли.