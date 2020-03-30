В Армении коронавирус выявлен еще у 58 человек

PanARMENIAN.Net - В Армении 30 марта, по состоянию на 11:00, выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава РА Алина Никогосян.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 482, из них 30 пациентов вылечились, 3 - скончались.

По словам Никогосян, 25 из новых случаев - пациенты, уже находящиеся в изоляции, 31 - контакты подтвержденных зараженных. Круг общения 2 других пациентов выясняется.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.