В Москве еще двое скончались от коронавируса: Vesti.ru
30 марта 2020 - 12:21 AMT
PanARMENIAN.Net - В Москве скончались еще двое пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главврач ЦКБ № 40 Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Главврач пояснил, что одному скончавшемуся пациенту было 80 лет, у него была сердечная недостаточность, пневмония, больной провел четверо суток на аппарате ИВЛ. Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток, пишет Vesti.ru.
30 марта в Москве заработал всеобщий режим изоляции. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью. Кроме того, разрешены походы в магазин, аптеку или на прогулку с домашним животным, однако уходить далеко от дома нельзя. В России зарегистрировано 1534 случая заражения, восемь пациентов умерли.
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