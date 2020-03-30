В Москве еще двое скончались от коронавируса: Vesti.ru

PanARMENIAN.Net - В Москве скончались еще двое пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главврач ЦКБ № 40 Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Главврач пояснил, что одному скончавшемуся пациенту было 80 лет, у него была сердечная недостаточность, пневмония, больной провел четверо суток на аппарате ИВЛ. Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток, пишет Vesti.ru.

30 марта в Москве заработал всеобщий режим изоляции. Покидать жилище можно только в случае угрозы жизни и здоровью. Кроме того, разрешены походы в магазин, аптеку или на прогулку с домашним животным, однако уходить далеко от дома нельзя. В России зарегистрировано 1534 случая заражения, восемь пациентов умерли.