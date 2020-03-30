В Грузии число инфицированных коронавирусом достигло 98
30 марта 2020 - 12:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 98 человек. Об этом сообщается 30 марта на специальном сайте по мониторингу заболевания.
18 человек выздоровели, в режиме карантина - 4978, под наблюдением - 266 человека.
Среди инфицированных есть дети, беременная женщина и сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии.
В связи с пандемией коронавируса страна с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев. Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. ЧП подразумевает ряд ограничений на передвижение, скопление более 10 человек будет караться санкциями.
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