В Грузии число инфицированных коронавирусом достигло 98

В Грузии число инфицированных коронавирусом достигло 98
30 марта 2020 - 12:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось до 98 человек. Об этом сообщается 30 марта на специальном сайте по мониторингу заболевания.

18 человек выздоровели, в режиме карантина - 4978, под наблюдением - 266 человека.

Среди инфицированных есть дети, беременная женщина и сотрудники гражданского офиса Национальной гвардии.

В связи с пандемией коронавируса страна с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев. Власти Грузии до 21 апреля объявили чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса. ЧП подразумевает ряд ограничений на передвижение, скопление более 10 человек будет караться санкциями.

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