В Армении выплатят зарплаты лишившимся из-за коронавируса доходов гражданам

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении 30 марта на внеочередном заседании Национального собрания РА приняло новый пакет помощи гражданам, потерявшим работу из-за эпидемии коронавируса в стране.

Так, граждане, которые были заняты в частном секторе с 1 января по 13 марта и были уволены в период с 13 по 30 марта, получат единовременную выплату в размере минимальной зарплаты - 68,000 драмов (около 140 долларов). Те граждане, чья 2-месячная зарплата превышает 500,000 драмов (более 1000 долларов), не получат выплаты. Программа не распространяется также на граждан, которые до 30 марта имели вторую работу на основании второго трудового договора, или являются индивидуальными предпринимателями, или в случае, если их работа не была прекращена до 30 марта.

Правительство Армении выделило более 10 млрд драмов (более 20 млн долларов) на выплаты зарплат гражданам, работающим в отелях, салонах красоты, сферах общественного питания, туризма, розничной торговли (за исключением аптек, продуктовых и магазинов алкоголя), и лишившихся прибыли в результате распространения коронавируса. Им будет выплачена средняя зарплата. Выплаты будут произведены непосредственно сотрудникам, лишившимся зарплаты, без посредничества руководителей. С выплат не будут взиматься налоги.

Число бенефициаров проекта превышает 100,000, окончательное число все еще уточняется.

Работники указанных секторов получат как минимум половину своей январской и февральской ЗП - не менее 68000 драмов и не более 136,000 драмов (двойной минимальный оклад).

Кроме того, правительство выплатит единовременное пособие в размере 100,000 драмов (около 200 долларов) беременным, которые по состоянию на 30 марта не имеют работы, а супруг был освобожден с работы с 13 по 30 марта и не устроился на новую.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что поддержку правительства должны получить также те беременные, мужья которых по разным причинам умерли в отмеченный срок.

В Армении, по состоянию на утро 30 марта, выявлено 482 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, трое скончались.

С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.