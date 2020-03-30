В Британии от коронавируса умерла 108-летняя женщина: Она пережила «испанку»
30 марта 2020 - 14:53 AMT
PanARMENIAN.Net - 108-летняя Хильда Черчилль, пережившая испанский грипп 1918 года, стала самой пожилой жертвой коронавируса в Британии.
Черчилль умерла в приюте в Солфорде через несколько часов после получения положительного результата теста на COVID-19 и всего за восемь дней до ее 109-летия, пишет «Российская газета» со ссылкой на The Guardian.
Она родилась в 1911 году, за год до катастрофы «Титаника» и за три года до начала Первой мировой войны. Ей было семь лет, когда началась пандемия испанского гриппа, которая заразила 500 миллионов человек во всем мире и убила ее сестру.
По словам ее внука Энтони Черчилля, пандемия коронавируса побудила Черчилль вспомнить об испанском гриппе. «Когда я в последний раз посещал ее, мы говорили о коронавирусе и упомянули, что мы можем не видеть ее некоторое время. Она сказала, что это очень похоже на испанский грипп, и хотя в свое время не было самолетов, «испанке» все же как-то удалось распространиться повсюду», - признался внук.
Хильда и большинство членов ее семьи в их доме в Крю в 1918 году заразились испанским гриппом, включая ее отца. Все члены большой семьи выжили, за исключением ее 12-месячной младшей сестры Берил Мэй.
У Черчилль было четверо детей, 11 внуков и 12 правнуков и три праправнука.
Общее число зараженных в Британии достигло почти 20,000, более 1200 человек умерли.
Photo: Anthony Churchill/SWNS
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